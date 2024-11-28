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İstanbul Valiliği'nden belediyelere kreş ve anaokulu yazısı! Saat verilip, sayı istendi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.11.2024 15:00
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İstanbul Valiliği'nden belediyelere kreş ve anaokulu yazısı gitti. Söz konusu bildirimde; bağlı şirketlerin açtığı kreş, anaokulu ve gündüz bakımevi sayılarının bugün saat 15:00'e kadar iletilmesi istendi. Belediyelerden ayrıca, bu kurumların sayısının yoksa belirtilmesi talep edildi.

İstanbul Valiliği'nden belediyelere kreş ve anaokulu yazısı! Saat verilip, sayı istendi

Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan 'kreş' tartışmalarıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, il genelindeki kreş, anaokulu ve gündüz bakımevi sayılarıyla ilgili belediyelere yazı göndererek bu bilgilerin saat 15:00’e kadar bildirilmesini talep etti.

kres

Valiliğin gönderdiği yazıda, belediyelere ait ya da belediyelerle bağlantılı şirketler tarafından işletilen bu kurumların sayılarının eksiksiz bir şekilde iletilmesi gerektiği vurgulandı.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan; anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28.11.2024 günü (bugün) Saat 15.00'e kadar excel ortamında idaredenetim@istanbul.gov.tr adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde, bununda belirtilerek mail atılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

valilik

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği kreş
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