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İstanbul Valiliği’nden çoşku dolu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

31.10.2024 07:34
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İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci Yıl Dönümü münasebetiyle “Cumhuriyet Bayramı Bayramlaşma Töreni” düzenlendi.

İstanbul Valiliği’nden çoşku dolu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi ev sahipliğinde Bakırköy’de bir otelde düzenlenen programa; 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Teşkilâtlarının personelleri, adli ve mülkî erkân, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, akademisyenler, spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler katıldı.

Vali Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi’nin girişte davetlileri karşılaması ile başlayan programda; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmasının ve İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’mız okundu.

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Programda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Koro ve Orkestrası tarafından müzik dinletis gerçekleştirilirken İstanbul Valiliği tarafından özel olarak hazırlanan video gösterimi de izlendi.

Programda Vali Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: “CUMHURİYET, ORTAK BİR VAROLUŞUN, ORTAK YAŞAMA KARARLILIĞININ ADIDIR”

Cumhuriyet’in 101’inci yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Gül, “Yüzyılını geride bırakan Cumhuriyetimizin ikinci asrının aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bayramımızı canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Necip milletimiz, kadim tarih yürüyüşünde hiçbir zaman esarete ve dayatmalara boyun eğmedi. Aziz milletimiz, şanlı geçmişinden sadece ibret almadığını aynı zamanda kuvvet aldığını İstiklal Harbi’nde yedi düvele bir kez daha gösterdi. Bu millet var olsun diye Şahin Beyler, Fatma Seherler, Doktor Tarık Nusretler ve nice Mehmetler bedel ödediler. Sakarya’da, Dumlupınar’da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler. Bağımsızlık ruhundan asla vazgeçmediler. Cumhuriyet, işte böyle bir vatan sevgisinin, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz imanın eseridir. Cumhuriyet, ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır. Bu topraklarda var olmamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

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VALİ GÜL: “FERTLER ÖLÜR, MİLLET YAŞAR. YAŞASIN MİLLET, YAŞASIN CUMHURİYET”

Vali Gül, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük emanettir. İnanıyorum ki, bu kutlu emaneti ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde ileriye taşıyacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizin ikinci asrını, Başarının Yüzyılı yapacağız. Teknolojisiyle, savunmasıyla tam bağımsız Türkiye’nin Yüzyılı yapacağız. Dünyaya öncülük eden Diplomasinin Yüzyılı yapacağız. Yediden yetmişe kenetlenerek ükemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacak, İstikbalin Yüzyılı’nı kuracağız. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatacağız. Bu anlayışla İstanbul’da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlığın istikametine yön verecek geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ediyoruz. Fertler ölür, millet yaşar. Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet.” dedi.

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Mynet Genel Müdürü Ali Rıza Bozkır ve eşi Ayça Bozkır da davete katılanlar arasındaydı.

Vali Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi yâd ederek konuşmasını noktaladı.

Program, Vali Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi ile beraberindekilerin, Cumhuriyet Pastasını kesmeleri, konukların uğurlanması ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği Davut Gül
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