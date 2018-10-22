İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken 'dolandırıcılık' uyarısı: İstanbul Valisi...

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda kendilerini "İstanbul Valisi", "vali yardımcısı" veya "özel kalem müdürü" olarak tanıtan bazı şahısların, vatandaşları arayarak İstanbul Valiliği'nce bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan etmek suretiyle verdikleri hesap numaralarına bağış yapılmasını istediklerinin tespit edildiği belirtildi.
Mağduriyetlerin oluşmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve dolandırıcıların yakalanması için bildirimde bulunmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valiliğimizce başlatılmış herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kötü niyetli kişileri en yakın kolluk merkezine veya İstanbul Valiliği'nin 0 212 455 59 00 numaralı telefonuna gecikmeden bildirmeleri, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemlidir." (AA)
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