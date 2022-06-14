HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'ta göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç denetimleriyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'ta göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç denetimleriyle ilgili açıklama

14.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere yer verildi. Bu bağlamda, yılbaşından itibaren Esenyurt'tan Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilen kaçak göçmen sayısının 3 bin 921 olduğu bildirildi

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'ta göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç denetimleriyle ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik
denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Esenyurt ilçesinde 7-13 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

  • 464 Suriye, 116 Afganistan, 34 Pakistan ve farklı uyruklardan 391 olmak üzere, toplam 1.005 kaçak göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir.

  • 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Esenyurt ilçemizden Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilen kaçak göçmen sayısı 3.921 olmuştur.

  • Esenyurt ilçemizde yabancı uyruklu mükelleflere ait işyerlerinin tabela denetimleri kapsamında 920 işletmeye, tabelalarını mevzuata uygun hale getirmeleri için tebligat yapılmış, 853 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

  • Ayrıca; vergi mükellefiyeti kapsamında 06 Haziran 2022 tarihinde diğer ilçelerimizden takviye edilen 278 vergi denetim personelinin katılımıyla, yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan toplam 2.407 işyeri denetlenmiştir.

  • Yapılan denetimlerde vergi mevzuatına aykırılık teşkil eden 51 işyeri ve sigortasız çalıştırılan 112 işçi hakkında 10.390.731 Lira idari para cezası uygulanmıştır.

  • İstanbul’da kaçak göçmenlerin yakalanması, sınırdışı edilmeleri ve işyerlerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca denetlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HDP'den seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklama! "Kendi adayımızı..."HDP'den seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklama! "Kendi adayımızı..."
Erdoğan tarih verdi! Karadeniz gazı için kritik günErdoğan tarih verdi! Karadeniz gazı için kritik gün
Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajıMilyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

İlginizi Çekebilir

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.