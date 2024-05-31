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  4. İstanbul Valiliği’nden Gezi Parkı önlemi: 'Kapalı olacaktır…'

İstanbul Valiliği’nden Gezi Parkı önlemi: 'Kapalı olacaktır…'

31.05.2024 13:42
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İstanbul Valiliği'nin Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde ulaşım seferlerine dair aldığı kararı Metro İstanbul duyurdu. Buna göre, bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

İstanbul Valiliği’nden Gezi Parkı önlemi: 'Kapalı olacaktır…'

Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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