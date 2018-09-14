İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği, 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde, öğrenci ile öğretmelerin huzur ve güven içinde eğitim görmeleri için çeşitli tedbirler alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni eğitim ve öğretim döneminin, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacağı, yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ve 149 bin 20 öğretmenin okullara döneceği belirtildi.

Açıklamada, 6 bin 314 okulda başlayacak olan yeni dönemde öğrenci ile öğretmenlerin, huzur ve güven içinde eğitim dönemi geçirmeleri için valilikçe çeşitli tedbirler alındığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

2 BİN 724 GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YAPACAK

"İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanıp 2016 tarihinde yenilenen 'İşbirliği Protokolü' ile çocuklarımızın güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında yetişmelerini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Valiliği olarak protokolün tüm gereklerini yerine getirecek iş ve işlemler tamamlanmıştır. Eğitim koşullarının kalitesini yükseltmek üzere bazı okullarımızda var olan öğretmen eksikleri giderilmiş, fiziki şartlardaki noksanlar büyük oranda tamamlanmış, okul giriş ve çıkışlarının güvenliği ve servis kalite yeterliliğini sağlamak üzere kontrol ve denetimler artırıldığı gibi yeni önlemler de devreye sokulmuştur. İlimizde okul güvenliğini sağlamak üzere 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi şeklinde toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlanmıştır."