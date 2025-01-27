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İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına cuma namazı genelgesi

27.01.2025 15:05
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İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına katılımıyla ilgili yaşanan farklı uygulamaları ve sorunları çözmek amacıyla, kentteki tüm kamu kurumlarına bir yazı gönderdi. Bu yazıyla, uygulamalardaki tutarsızlıkların ve aksaklıkların giderilmesi talep edildi.

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına cuma namazı genelgesi

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesine yönelik kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul İstanbul Valiliği cuma namazı istanbul kamu
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