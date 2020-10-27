İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır.” CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.



???????? https://t.co/uYbMPb7aWZ pic.twitter.com/r42HoCLjW2 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 27, 2020 KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında şunları ifade etmişti: CHP olarak çok zor günlerden geçtiğimizin bilincindeyiz. Önce düşünürüz, tartışırız, konuşuruz ve bunu dile getiririz. Az önce değerli bir siyasetçiyi, Osman Durmuş’u sonsuzluğa uğurladık. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Her yerde, her ortamda hem ben hem de arkadaşlarım ısrarla şunu söyleriz. Terör nereden gelirse gelsin ortak duruş sergilemek zorundayız.

Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terörün her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir terör eylemi gerçekleştirilmek istendi. Ama güvenlik görevlilerimiz bir can kaybı olmaması için canla başla mücadele ettiler. "TOPLUMUN BİR KESİMİNİ ÖTEKİLEŞTİRMEK DOĞRU DEĞİL" Bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bilmemiz gereken bir şey var. Salgın hepimizi tehdit ediyor. Salgınla mücadelenin topyekün olması lazım. Bu, bizim insani görevimizdir. Burada bir parti ayrımı yaparsak en büyük zararı insanımıza ve demokrasimize vermiş oluruz. Toplumun bir kesimini ötekileştirmek doğru değildir. Bizim düşüncemiz bu. Yaptığımız bütün açıklamalarda da hükümete önerilerimizi söyledik. Kabul edilir ya da edilmez. Bunlar akılda kalsın diye madde madde saydık. Bu önerileri kendimiz bulmadık. Milletvekillerimiz, esnaflarla, esnaf odalarında insanlarla konuştu ona göre sıraladık. Biz, büyük bir sorumluluk içinde hareket ediyoruz. İSTANBUL VALİSİ'NE SERT SÖZLER İstanbul’da kovid 19 dolayısıyla bir toplantı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı neden topantıya davet edilmiyor. Ekrem bey benim oyumla değil, İstanbulluların oyu ile geldi. Ekrem bey bunlar AK Partili bunlara hizmet götürmemeyim demedi.

Vali toplantı yapıyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Bu, doğru ve ahlaki değil. İstanbul Valisi’ne şunu demek istiyorum. Senin arabanda Türk Bayrağı dalgalanıyor. Sen devleti temsil ediyorsun. Sen bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yapmak zorundasın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda senin de başkanındır, sen de İstanbul'dasın. Bayrağın gereğini yapmıyorsan AK Parti bayrağı takarsın, biz de anlarız ki sen Saray’ın talimatlarını yerine getiriyorsun. Valiler gerekçe uydurmaz, gerekçe uyduracak durumdaysan vali değilsin. Ben devletin valisiyim diyeceksin. Yeri geldiğinde büyükşehir belediye başkanına talimat vereceksin. Korkan adamdan vali olmaz. Vali dediğin cesur olur. 1.5 MİLYON AŞIYI HOLLANDA ALDI Bütün bunlar yapılırken bir şeye daha bakmak lazım. Devleti yönetenlerin geleceği görmesi lazım. Covid-19 bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Herkes aşı peşinde, biz de aşı aldı 1,5 milyon doz. İngiltere 30 milyon doz aldı, bizde 1,5 milyon doz. Torpili bulan aşıyı kullanacak, yine olan garip gurebaya olacak.