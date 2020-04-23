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İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 00:03 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

Yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen "Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor." şeklindeki iddiası nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, " Covid-19 Pandemisiyle Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele etmektedir. 30 Mart 2020 tarihinde Sayın CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantı yapılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılamadığı toplantı, 22 Mart 2020 tarihinde sosyal mesafenin korunabilmesi için Anadolu ve Avrupa Yakası Belediye Başkanlarımızın katılımıyla iki ayrı oturumda yapılan toplantıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya davet edilmiştir. Ancak, İBB Özel Kalem Müdürü tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanının CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılmaları nedeniyle toplantıya yetişemeyecekleri bildirilerek, yerine temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı katılmıştır. Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan diğer bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği Kemal Kılıçdaroğlu

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