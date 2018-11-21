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İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nce 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapılacağını, kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumların trafik güvenliğini olumsuz etkilendiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi amacıyla her yıl yeni önlemler alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın genelgesiyle kara yollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce 01 Ocak - 01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapılacak, kış lastiği kullanmayan araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesinde belirlenen para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kış lastiği kullanmayan araçların işletmecilerine 715 lira para cezası tahakkuk ettirilecektir. Kış lastiği uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile belediyeler tarafından denetlenerek kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Mevsim şartları itibarıyla kara yollarımızda can ve mal emniyetini muhtemel kazalardan korumak amacıyla alınan kararlara bütün sürücülerimizin hassasiyetle destek olacaklarına inanıyoruz."

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İstanbul Valiliği kış lastiği uyarı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SURİYE SAVAŞI; 7 yıl önce Abd tayyibe gelerek esadı yıkalım der.tayyip kabul eder.tayyibin amacı şam ve halebi alarak sünni islam devleti kurmaktır.ümmetin lideri olarak emevi camiinde namaz kılacaktır.kendisi padişah,halife olacaktır.türkiye üzerinden suriye ye cihatçı dinci militanlar gönderilir.1 milyon insan öldürülür.suriye ve iran esadın yardımına gelir.tayyib ve abd kuvvetleri büyük bir yenilgiye uğrar.yenilen tayyip kuvvetleri önce halebe sonra idlibe çekilir.tayyip putine mektup yazarak af diler.ve astanada yenilgi anlaşmasını imzalar.pyd başımıza bela olur.
@hasxxan -- kış lastiği taktın mı sütlaç.. sana söylüyor..
BUNLAR LASTİK FİRMALARININ YA ORTAĞI YADA YALAKASI HAYIRDIR KARDEŞİM SİBİRYADAMI YAŞIYORUZ
HALKINI BU KADAR DÜŞÜNEN VALİLİĞİ BAŞKA ÜLKEDE BULAMAZSINIZ, BAK ŞİMDİ VALİLİKLERİMİZ HALKININ EMNİYETİ İÇİN BEDAVA KIŞ LASTİĞİ DAĞITMAYA BAŞLAR.
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