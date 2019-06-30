HABER

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nden, Küçükçekmece'de dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Yazılı açıklamada, ALO 155 hattına, bir çocuğa yönelik sözlü cinsel taciz iddiasına dair ihbar gelmesinden sonra harekete geçildiği belirtildi.

Yabancı uyruklu şüpheli E.A. (suça sürüklenen çocuk) ile mağdur olduğu iddia edilen çocuğun dün akşam 21.15'te Çocuk Polisi Şubesine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde, 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir. Şüphelinin alınması ve sonrasında, çevrede toplanan vatandaşlarımızca yapılan gösterilerde bazı iş yeri ve araçlar zarar görmüş, kalabalığın dağılması ve taşkınlıkların önlenebilmesi için zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur."

"YASAL İŞLEM YAPILACAK"

Açıklamada, bu ve benzeri olaylarda vatandaşların, toplumsal huzur ve barışı hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerine destekte bulunmaları gerektiği vurgulanarak, "Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklamasıKaramollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
Evinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya saldıEvinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya saldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği Küçükçekmece küçükçekmece taciz

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Bartın'da hortum paniği!

Hortum paniği! Aynı anda oluştular

İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu!

İstanbul'da yakalandı! 430 kilo altın ele geçirildi

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.