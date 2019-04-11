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İstanbul Valiliği'nden Orhan Uğurluoğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiasına açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 11.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun, valiliği kaynak göstererek dile getirdiği "Ekrem İmamoğlu bugün davet edilecek ve mazbatası verilecek" iddiasını yalanladı.

İstanbul Valiliği'nden Orhan Uğurluoğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden Orhan Uğuroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na bugün mazbata verileceğini iddia ettiği ve kaynak olarak Valiliği gösterdiği açıklamasına yanıt geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Gazeteci @OrhanUguroglu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ORHAN UĞURLUOĞLU NE DEMİŞTİ?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu mazbatasını hazırladı. Ekrem İmamoğlu bugün davet edilecek ve mazbatası verilecek. Kaynak İstabul Valiliği" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu

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