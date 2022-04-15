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İstanbul Valiliği'nden sığınmacı açıklaması: Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilmektedir

15.04.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Türkiye'de yaşayan bazı sığınmacıların sosyal medyada şiddet ve taciz içerikli paylaşımları sonrası kurumlar harekete geçti. Son olarak İstanbul Valiliği sosyal medyada gündem olan paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti. Valilik ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında kaç sığınmacı hakkında işlem yapıldığını da duyurdu. İşte detaylar....

İstanbul Valiliği'nden sığınmacı açıklaması: Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilmektedir

İstanbul Valiliği, "1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. 15 bin 274'ü hakkında sınır dışı kararı verildi" açıklamasında bulundu. Son günlerin en önemli konusu olan sığınmacılarla ilgili valilikten detaylı bir açıklama paylaşıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehrimizde düzensiz göçle mücadele konusunda ilgili kurumlarımızca yoğun bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir.

İlgili mevzuatı ihlal ettiği veya suça karıştığı tespit edilen yabancılar hakkında yasal işlemler ivedilikle ve kararlılıkla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 23.072’si İstanbul’dan sınırdışı edilirken, 39.525’i ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Ekran Alıntısı

1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4.661’i Afganistan, 1.418’i Pakistan olmak üzere toplam 18.781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7.684’ü İstanbul’dan sınırdışı edilirken, 7.590’ı sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Bu çalışmalar devam ederken, son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sürükleyerek, toplumda kargaşa çıkarmak amacıyla paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Yapılan paylaşımlar; ilgili kurumlarımızca yakından ve titizlikle takip edilmekte, suç unsuru taşıyan paylaşım ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmaktadır.

Bunlar arasında sosyal medya üzerinden silah ve kesici aletlerle paylaşım yapan Afganistan uyruklu (A.A), çocuğa yönelik cinsel taciz suçuna karışan Fas Uyruklu (H.I), sokakta yürüyen kadınların gizlice videolarını çeken Pakistan uyruklu (Z.W), (U.M), (M.K) ve adlı şahıslar, güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmışlardır.

Ekran Alıntısı

Benzer mahiyette paylaşımda bulunan Pakistan uyruklu (T.M.S) sınır dışı edilmiş, sokak ortasında sandalye ile oturarak tartışma çıkaran Suriyeli (H.H), Pakistan uyruklu (C.R) ve (N.M) ile gasp olayına karışan Libya uyruklu (A.M.D) isimli şahıslar geri gönderme merkezlerine alınmış olup, sınırdışı işlemleri devam etmektedir.

Şehrimizin huzuru, güvenliği ve burada yaşayan herkesin esenliği için, güvenlik güçlerimiz 7/24 görevinin başındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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