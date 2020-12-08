İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu bu hafta 17'inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul'daki filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, Vefa Sosyal Destek Birimlerinin faaliyetleri masaya yatırıldı.

İstanbul Valiliği, filyasyon çalışmaları ve koronavirüs denetimlerinin bilançosunu da açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul genelinde 5 bin 657 personelden oluşan bin 953 filyasyon ekibinin çalıştığı belirtilerek, "Filyasyonda temaslı tespit süremiz, 7 saatin altına düşmüştür. Bugün itibariyle günlük 92 bin 500 kapasitesine ulaştığımız PCR testlerinden alınan numuneler; 16’sı kamu, 30’u özel olmak üzere toplam 46 laboratuvarda analiz edilmektedir" denildi.

Açıklamada Vefa Sosyal Destek Birimlerinin 10 Ağustos’tan bugüne kadar 1 milyon 433 bin 906 telefon takibi yaptığını, 4 milyon 158 bin 326 ev ziyareti gerçekleştirdiğini ve ihtiyaç sahibi 10 bin 689 aileye 2 milyon 910 bin 954 TL nakdi ve 14 bin 960 ayni yardım yapıldığı belirtildi.

Valilik, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu da açıkladı. Salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekiple 21 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar yapılan denetim faaliyetlerinin sıralandığı açıklamada şunlara dikkat çekildi: