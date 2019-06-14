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İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:40 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde YKS yapılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır. Sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandası vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. yapılmaması ve bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları çok önemlidir. Konuyla ilgili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılmakla birlikte, vatandaşımızın duyarlılığını bekliyor, sınava katılacak bütün adaylara başarılar diliyoruz."

Bu arada sınavına katılacak adayların kimlik kartı mağduriyeti yaşamaması için cumartesi ve pazar günü sabah 07.00 ile 10.15 saatleri arasında ilçe nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı bildirildi.

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İstanbul Valiliği yks

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