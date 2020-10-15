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  4. İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 01:51 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama

Açıklamada, dün saat 18.30 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na yapılan Zeytinburnu ilçesinde "Aile içinde silahlı kavga" ihbarının ardından olay yerine polis ekibi sevk edildiği belirtildi. Zeytinburnu Seyitnizam G-4 sokaktaki olay yerine sevk edilen ekip tarafından 30-40 kişilik bir grubun sokak içinde kavga ettiklerinin tespit edildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

"Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı A.İ. hemen hastaneye sevk edilmiş ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgisi bulunmayan ancak açılan ateş sonucu yaralanan B.B. de tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir. Olaya karışan A.B, İ.Ş, N.İ, İ.İ, M.G. ve L.İ. isimli şüpheli şahıslar ile polis memuru gözaltına alınmıştır. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 18 fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

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