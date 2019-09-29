İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Valiliği'nin 27 Eylül'de düzenlenen Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toplantısıyla ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur" ifadelerini içeren açıklamasına yanıt verdi.

"Zorunlu açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Valiliğimizce bugün İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun değerlendirmelerine müteakip yapılan yazılı açıklamadaki çelişkiler üzerine zorunlu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle ilk açıklamada daveti teyid eden valiliğimiz bugünkü açıklamasında ise davet teyidi yerine bunun bir "görev ve sorumluluk" olduğunu belirterek ilk açıklaması ile ters düşmüştür. Bir diğer çelişki ise, Valiliğimiz Büyükşehir belediye başkanının, İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu’nun doğal üyesi olduğunu ifade etmiştir. Oysa Valiliğimizin bağlı olduğu T.C İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bugün bir gazeteciye yaptığı açıklamada kendisine "Normalde bu toplantının protokolünde belediye başkanı yok" dendiğini açıkça belirtmiştir. Öncelikle bu konuda idari makamların ortak bir kararı olmasını arzu ederiz. Devletimizin davet ettiği her toplantıya katılmak İBB Başkanı adına gurur verici bir ödevdir. Asıl devlet geleneğimize uymayan tavrın kamuoyu önünde maalesef yine kamu görevlileri marifetiyle İBB kurumu ve Başkanı’nın hedef gösterilmesi anlayışıdır. Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur''