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  4. İstanbul Valiliği: "Nissan eski CEO’sunun Lübnan’a kaçmasına ilişkin 7 kişi gözaltında"

İstanbul Valiliği: "Nissan eski CEO’sunun Lübnan’a kaçmasına ilişkin 7 kişi gözaltında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Japonya’dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelen Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S.

İstanbul Valiliği, Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Japonya’dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelen Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

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