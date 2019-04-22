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İstanbul Valiliği: "Risk altındaki 10 bina boşaltıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Kağıthane’de risk altındaki 10 binanın tahliye edildiği açıkladı.Kağıthane’de bir binanın çökmesinin ardından İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, Kağıthane’de risk altındaki 10 binanın tahliye edildiği açıkladı.
Kağıthane’de bir binanın çökmesinin ardından İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak 22 numaralı adreste bulunan bina, bitişik parseldeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle bugün saat 14.15’te yıkılmıştır. Sabah saatlerinde bina sakinleri tahliye edilmiş ve çevre emniyeti sağlanmış olup, olayda yaralı veya can kaybımız yoktur. Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edilmiş, ilgili kurumlarımızca olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır” denildi.

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