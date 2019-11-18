İstanbul Valiliği, saat 06.39’da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

\u0130stanbul Valili\u011fi, saat 06.39\u2019da yo\u011fun sis nedeniyle Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131\u2019nda yap\u0131lamayan seferlerin normale d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurdu.Prof. Dr. Canan Karatay: \u00d6m\u00fcr bah\u015fediyor, alt\u0131ndan daha k\u0131ymetli\u00c7anakkale'de lastik bot i\u00e7inde\u00a051 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131A\u00e7\u0131k cezaevinden izinli \u00e7\u0131kt\u0131, sevgilisini \u00f6ld\u00fcr\u00fcp intihar etti
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