İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu.

\u0130stanbul Valili\u011fi Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re d\u00fcn batan bal\u0131k\u00e7\u0131 gemisinde bulunan kay\u0131p 3 bal\u0131k\u00e7\u0131dan 1 bal\u0131k\u00e7\u0131n\u0131n naa\u015f\u0131n\u0131n y\u00fczeye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREmeklilik, ek g\u00f6sterge, EYT! Bakan duyurdu...50 y\u0131ll\u0131k hayal ger\u00e7ek oldu; Reyhanl\u0131 Baraj\u0131'na su verilmeye ba\u015fland\u0131Kaybolan bal\u0131k\u00e7\u0131larla ilgili yeni geli\u015fme
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