İstanbul Valiliği son dakika açıkladı! Münibüste ayakta yolcu yasağı ne zaman başlıyor? Metrobüs ve metrolara ayakta yolcu alınacak mı?

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı ayakta yolcu yasağı açıklaması bugün İstanbul Valiliği tarafından yayımlandı. İstanbul Valiliği son dakika açıklaması yaparak İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile ayakta yolcu alınmasına ilişkin kararını açıkladı. Metrobüslerde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar verildi. Metrolarda da ayakta yolcu alınabilecek. Münibüste ayakta yolcu yasağı ne zaman başlıyor? Dolmuşlara ayakta yolcu yasağı geldi mi? METROBÜSLERE AYAKTA YOLCU ALINACAK MI? İstanbul'un en fazla yolcu taşıdığı toplu taşıma aracı olan metrobüslerde ayakta yolcu yasağı nasıl olacak? Mesai saatlerinin başlama ve bitiş saatlerinde oldukça yoğun olan, ayakta yer bulmak bile imkansız olan metrobüslerde ayakta yolculuk yapmak ne zaman yasaklanacak ve nasıl bir yol izlenecek? İstanbul Valiliği'nin İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile metrobüse ayakta yolcu yasağı mı geldi sorusuna net cevap geldi. Karara göre "metrobüslerde ayakta

yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını

engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır." denildi. Metrobüse ayakta yolcu alınacak mı merak eden vatandaşlara, ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar alınacağını belirtelim. Metrobüslerde ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak?

Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar? Maske takmanın zorunlu olduğu yerler! METRODA AYAKTA YOLCU YASAĞI VAR MI? Sosyal mesafeye dikkat edilen ve zeminine işaretler eklenen metroda ayakta yolcu yasağı olacak mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bir diğer toplu ulaşım aracı olan tramvaylar da sürücünün kontrolünde olmayan ve ayakta giden yolcuları kontrol edemeyeceği bir toplu ulaşım aracı. Tramvaylarda ayakta yolcu yasağı nasıl olacak merak ediliyor. Bugün açıklanan İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'na göre tramvay ve metroda ayakta yolcu alınacak mı araştırılıyor. Açıklanan kararda, raylı sistemlerde koltuk kapasitesinin tamamı ve ayakta yolcu sayısının yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alabilecek. Metroda ayakta yolcu yasağı var mı merak edenler için, İstanbul Valiliği'nin İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı detayları aşağıdaki görselden incelenebilir. MÜNİBÜSTE AYAKTA YOLCU YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR? İstanbul'da günde milyonlarca kişinin seyahat ettiği ve en fazla mesai saatlerinde dolup taşan dolmuş ve minübüslerde ayakta yolcu yasağı var mı en çok merak edilen konu oldu. Özellikle otobüsle ulaşımın olmadığı yerlerde kullanılan münibüsler için ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak? İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'na göre; münibüslerde ve otobüslerde ayakta yolcu alınması kesinlikle yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nin İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." demişti. Toplu taşımalara ayakta giden yolcu yasağı ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Peki otobüs, dolmuş, metro, metrobüs ve tramvayda ayakta yolcu yasaklandı mı? Ayakta yolcu yasağı gelirse ek seferler mi düzenlenecek? METROBÜS VE OTOBÜSLERDE EK SEFER DÜZENLENECEK Mİ? Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısına bir sınır mı gelecek yoksa ayakta yolculuk tamamen mi yasaklanacak netleşmedi. Bu durumda otobüs ve metrobüsler için ek sefer düzenlenmesi ya da araç sayısının artması gündem olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Toplu taşıma da ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." açıklamasında kesinlikle izin verilmeyecektir ifadesine göre büyük ihtimal ayakta yolcu yasağının gelmesi için ek seferler ya da araç sayısının artması gerekecek. Çünkü İstanbul gibi metropol şehirlerde vatandaşların, mesai saatlerinde iş yerlerine tam zamanında ulaşması önemli. Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak, güncel bir açıklama geldiğinde paylaşıyor olacağız.

MESAİ SAATLERİNDE BİR KISITLAMA OLACAK MI? Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının olmaması için, toplu taşımanın en yoğun kullanıldığı mesai saatlerinde bir kısıtlama mı olacak tartışılıyor. Henüz kısıtlamaların geri geleceğine dair bir açıklama gelmemiş olsa da uzmanlar, koronavirüs sonrası okullarını açan ülkelerin tekrar kısıtlamaya gidildiğini gözlemledi. Türkiye'de de benzer bir durum olursa okullara hibrit eğitim yerine online eğitim verilmek istenirse toplu ulaşım araçlarındaki yığılmanın az da olsa önüne geçilmiş olacak. ARABA KULLANIRKEN MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? Tüm Türkiye'nin uygulayacağı yeni koronavirüs genelgesine göre maskenin zorunlu olduğu alanların nereler olacağı tartışılıyor. Özel araçlarda maske takmamanın cezası var mı sorusuyla internet üzerinden araştırma yapan sürücüler, özel araçlarda maske kullanım zorunluluğu hakkında net bilgi sahibi olmak istiyor. Peki maske takma zorunluluğu hangi araçlar için geçerli? Özel araçlarda maske zorunlu mu? İş yerinde maske takmamanın cezası var mı merak edilirken, diğer taraftan ise toplu taşıma kullanmayan kişilerin kendi araçlarında seyahat eden vatandaşların maske takma zorunluluğu olup olmadığına dair araştırmaları devam ediyor. Araba kullanırken maske takmak zorunlu mu araştıran sürücülere, yeni yayımlanan genelgeye göre kendi aracında tek kişi de olsa maske takmanın zorunlu olduğunu belirtelim.

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 83362133-050.01.04

Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 86 KARAR İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.09.2020 Salı günü saat 16.00'da Vali Yardımcısı Niyazi

ERTEN başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeler ile belirli

dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı genelgeleri ile lokanta restoran, kafe ve benzeri

işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarihli ve E.14533 sayılı Genelgesi çerçevesinde; Bu kapsamda; İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma

yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarından; 3.1. Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecektir.

3.2. Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır. 3.3.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk

kapasiteleriseyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Kaymakamların koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.