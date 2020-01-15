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  4. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

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