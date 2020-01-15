İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

\u0130stanbul Valili\u011fi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u00e7ekicinin \u00e7ekti\u011fi ara\u00e7tan d\u00fc\u015ferek yaralanan kad\u0131n olay\u0131 ile ilgili olarak, "\u00c7ekici operat\u00f6r\u00fc ve trafik polisi hakk\u0131nda soru\u015fturma a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r" denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u015eantajlara dayanamad\u0131! \u00dcnl\u00fc isimden bomba itiraf\u00c7ifte kad\u0131n cinayeti san\u0131\u011f\u0131ndan kan donduran ifadelerBeyo\u011flu'ndaki HDP binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde hareketli dakikalar
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