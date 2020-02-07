İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den kar açıklaması! (7 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği; en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINA DİKKAT!

İstanbul’da bugün karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın yarın kar yağışlı, Pazar günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yarın en düşük eksi 1, en yüksek 3; Pazar günü en düşük eksi 2, en yüksek 5 derece olacak.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SARI' UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesi ‘sarı’ uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi (10.02.2020) sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."