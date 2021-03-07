HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliği yarın Kadınlar Günü nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği yarın Kadınlar Günü nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı

07.03.2021 22:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul Valiliği yarın Kadınlar Günü nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibarıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Yapılan açıklamada 8 Mart 2021 tarihinde 14.00 itibarıyla kapatılacak yollar ve kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar belirtildi.

KAPATILACAK YOLLAR

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.
8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

1.Gümüşsuyu Caddesi
2.Tarlabaşı Bulvarı
3.Refik Saydam Caddesi
4.Sıraselviler Caddesi

Ekran görüntüsü 2021-03-07 225024

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdiBu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
Öğle namazı nasıl kılınır?Öğle namazı nasıl kılınır?
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

KYK borçları silinecek mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere söz verdi!

KYK borçları silinecek mi? Kılıçdaroğlu söz verdi!

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

Bütün rakiplerini geride bıraktı!

Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

Ülkede peş peşe patlamalar! 300'den fazla yaralı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.