İstanbul Valiliği Yeni Yıl Yortusunu kutladı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Yıl Yortusu' resepsiyonu düzenlendi. Geceye Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve çok sayıda dini lider katıldı.

İstanbul Valiliği, Çırağan Sarayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'da yaşayan dini liderlerin katılımıyla Yeni Yıl Yortusunu kutlama resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona katılanlar arasında, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Levon Boğos Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Reisi Orhan Abdulahad Çanlı'nın yanı sıra Hristiyan inancına mensup dini ve ruhani liderler, başkonsoloslar, iş dünyası, spor, sanat dünyasından isimler, İstanbul'da eğitim alan yabancı üniversite öğrencileri ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

“TÜRKİYE TÜM KÜLTÜR VE İNANÇLAR İÇİN GÜVENCE MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Anayasamızda; herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. Suçlanamaz denilerek, bu haklar en üst yasa ile teminat altına alınmıştır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, medeniyetler ve inançlar beşiği olacak, Anadolu'dan aldığı birikim ve güçle, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edecek; tüm kültür ve inançlar için, güvence merkezi olmayı sürdürecektir" dedi.