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İstanbul Valiliği: YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin cumartesi ve pazar günleri de açık olacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği: YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek olan öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması ile sınırlı olarak İstanbul'da ilçe nüfus müdürlükleri; YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 20.00'a kadar, YKS'nin yapılacağı gün olan 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS'nin yapılacağı gün olan 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir." ifadeleri yer aldı.

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