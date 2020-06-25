İstanbul Valiliği: YKS nedeniyle hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek olan öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması ile sınırlı olarak İstanbul'da ilçe nüfus müdürlükleri; YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 20.00'a kadar, YKS'nin yapılacağı gün olan 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS'nin yapılacağı gün olan 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2 (iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir." ifadeleri yer aldı.

