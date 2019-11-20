İstanbul Valiliğince Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim etti.

İstanbul Valiliğinde düzenlenen, 39 ilçedeki gazileri temsilen her ilçenin en yaşlı gazisine madalya ve beratın verildiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, harekatın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletin evlatlarıyız. Bizim için şehitlik ve gazilik makamı, ulaşılabilecek en yüksek şereftir. Yedi düvele karşı Çanakkale'de kahramanlığın destanını yazan ecdadımız Kore'de, Kıbrıs'ta ve dünyanın çeşitli yerlerinde insanlık onuru için nice destanlar yazdı. Kıbrıs Barış Harekatına katılanlar kimimizin amcası, kimimizin ağabeyi. Hepsinin tek bir adı vardı o da Mehmetçikti. Onlar, Anadolu'nun evlatlarıydı. Adaya canlarından can kattılar."

Kıbrıs Barış Harekatına katılanların huzur ve barış için orada bulunduğunu anlatan Yerlikaya, "1960'lı yılların başından Kıbrıs Barış Harekatına kadar geçen sürede Rum tetikçilerinin soydaşlarımızı hedef alan kanlı saldırılarına 'dur' demek için Barış Harekatı gerçekleştirilmiştir. 20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü'nün hür yaşama; Ada'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verilen mücadelenin şanlı günüdür. Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve hürriyeti için üstün cesaret ve kahramanlık gösteren mücahit ve Mehmetçiklerimiz, canlarını verdi, gazi oldular." ifadelerini kullandı.