HABER

İstanbul Valiliğince tatil edilen Maltepe’deki lise havada görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği tarafından Maltepe’de bulunan bir lise 1 günlüğüne tatil edildi.

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği tarafından Maltepe’de bulunan bir lise 1 günlüğüne tatil edildi. Tatil edilen okul havadan görüntülendi.
İstanbul’da dün saat 13.59’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, İstanbul Valiliği hasar ihbarında bulunulan okulları kontrol etti. 55 okulda kontrol çalışmaları yapan İstanbul Valiliği, detaylı inceleme yapılması öngörülen 14 okulu bir gün süreyle tatil etti. O okullardan biri olan Maltepe’de bulunan Halit Armay Anadolu Lisesinin tatil edilmesiyle öğrenciler bugün okullarına gelmedi.
Tatil edilen okul drone ile havadan görüntülendi.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Konya’da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandıKonya’da iki kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı
Nevşehir’de çuvallar dolusu esrar ele geçirildiNevşehir’de çuvallar dolusu esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.