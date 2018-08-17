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İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, vali yardımcıları, askeri, mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile valilik çalışanları katıldı.

Vali Şahin, katılan tüm yöneticiler ve personelle tek tek bayramlaştı. Vasip Şahin, gazetecilerin bayramını da kutladı.

Valilik çalışanları, bayramlaşma törenine katılanlara, şeker, lokum ve kolonya ikram etti.

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bayramlaşma İBB istanbul valisi Valilik Vasip Şahin

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