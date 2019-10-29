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İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tebrikleri kabul eden Vali Yerlikaya, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi'ne gitti.

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