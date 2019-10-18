İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden düzensiz göç, kayıtsız Suriyeliler ve kayıt dışı istihdam konularına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 34.397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri’nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. İlimizde kayıtsız 5.945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edilmiştir. Mevzuata uygun olmayan 4371 iş yeri tabelasının 3320’si uygun hale getirilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, düzensiz göç, kayıtsız Suriyeliler ve kayıt dışı istihdam konularına yönelik yazılı basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, iş yeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir.

Bu kapsamda Valiliğimiz koordinasyonunda 12 Temmuz - 16 Ekim 2019 tarihleri arasında; Düzensiz göçle gelen 34.397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri’nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 5.945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için reherlik faaliyetlerine devam etmektedir.Bu dönemde 53.077 iş yeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Rehberlik ziyaretlerimiz, 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olup, 1 Kasım 2019 tarihinde denetimlere başlanacaktır. 12.07.2019 - 16.10.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4371 iş yeri tabelasının 3320’si uygun hale getirilmiştir".

