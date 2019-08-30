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İstanbul Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında resepsiyon düzenledi.

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “100 yıl önce bu tarihten silmek isteyenler vatanımızı, bizleri, 100 yıl sonra bir kez daha harekete geçtiler. Hamd olsun 30 Ağustos’taki birlik ruhu 15 Temmuz’da da dimdik ayaktaydı. Hainlere bir kez daha derslerini verdik. Bu bakımdan 30 Ağustos’la 15 Temmuz kardeştir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği, Şişli’deki Hilton Bomonti Hotel’de resepsiyon düzenledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyaset, sanat ve iş dünyasından resepsiyona katılan davetlileri kapıda karşıladı. Resepsiyona İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven de katıldı.

“Milletimizin tarihi insanlık tarihiyle yaşıttır”
Resepsiyonda günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Her türlü zorluğu üstün cesaretiyle yenmesini bilmiş, görkemli bir maziye sahip olmanın sevincini yaşıyoruz. Milletimizin tarihi insanlık tarihiyle yaşıttır. Bizler tarihe mührümüzü vurduk. Dünya durdukça silinmeyecek izler bıraktık. 1071 silinmez bir izdir, Anadolu’nun kapısın Sultan Alparslan açtı. 1453 silinmez bir izdir, kutlu fetihle bir cihan devletinin sahibi olduk. 18 Mart silinmez bir izdir, Çanakkale geçilemedi, düşman geldiği gibi gitti. 19 Mayıs silinmez bir izdir, kurtuluşun meşalesini Mustafa Kemal ateşledi. 30 Ağustos da şanlı tarihimiz içinde derin ve çok derin izlerden bir tanesidir. Şairin dediği gibi, ‘O gece sabaha karşı topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı, bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar, altüst oldu siperler, eridi demir ağlar’ o gece siperler altüst oldu, demir dağlar bir kez daha eridi. Cihan bilsin ki dünya durdukça büyük zaferimiz silinmeyecektir. Büyük zaferi hangi şartlarda kazandık, 30 Ağustos’a neden büyük zafer diyoruz. Çünkü işgal altındaydık, ateş çemberinin içinde kalmıştık. Yorgunduk, yaralıydık, top yoktu, silah yoktu, mermi yoktu, yiyecek ekmek yoktu. O zaman Türkiye yokluklar ülkesiydi, ancak hatırdan çıkarılmaması gereken en önemli değerimiz, iman varsa imkan vardır, göğüste iman kalplerde vatan sevgisi vardır. Ya var olacaktık, ya da yok. Ya şehit olacaktık ya da gazi, ya kazanacaktık, ya da tarihten silinecektir. Ya zafer ya ölüm diyerek ayağa kalktık. 30 Ağustos’ta yeniden var olduk. Bu toprağın ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla, canımızla ortaya koyduk” dedi.

“30 Ağustos’la 15 Temmuz kardeştir”
30 Ağustos’un çok büyük bir zafer olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Vali Yerlikaya, “Analarımız bebekleri yerine, top mermilerini kundağa sardı, 30 Ağustos bunun için büyük çok büyük destandır. Türkiye işte o kundaklara sarılarak büyüdü. Mehmetçik göğüs göğüse çarpıştı, göğsündeki imanla bu destanı yazdı. 30 Ağustos bunun için büyük, bir destandır. Ülkemize milletimize gözümüz gibi bakacağız. Türkiye’ye yan gözle kim bakarsa, kim buna cüret ederse bu zaferi onlarında zihinlerine kazıyacağız. Cihan bilsin ki bu millet onurlu bir ölümü, esarete her zaman tercih etmiştir. Sonsuza kadar da böyle olacaktır. Silinmez izler dedim ya 15 Temmuz’da silinmez bir izdir, 100 yıl önce bu tarihten silmek isteyenler vatanımızı, bizleri, 100 yıl sonra bir kez daha harekete geçtiler. Düşmanı tanıyor biliyorduk, bu kez içerideki hainlerle sınandık. Hamd olsun 30 Ağustos’taki birlik ruhu 15 Temmuz’da da dimdik ayaktaydı. Hainlere bir kez daha derslerini verdik. Bu bakımdan 30 Ağustos’la 15 Temmuz kardeştir. Allah gelmiş geçmiş bütün şehitlerimiz gazilerimiz rahmetiyle kuşatsın” diye konuştu.

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