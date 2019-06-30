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İstanbul Valiliği'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT grubuna polisin plastik mermiyle müdahale ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT grubuna İstiklal Caddesi’nde yaptıkları basın açıklaması sonrasında "polisin plastik mermi kullanarak müdahale ettiği" yönünde asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen gruba yapılan uyarıların sonuçsuz kalması üzerine zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Ancak, müdahale esnasında plastik mermi kullanıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği
yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren haber ve yorumlar ile sosyal medya yoluyla provakatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği izinsiz yürüyüş LGBT

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