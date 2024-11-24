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İstanbul Valiliği duyurdu! Beyoğlu'ndaki etkinlikler yasaklandı

24.11.2024 21:18
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İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır.

İstanbul Valiliği duyurdu! Beyoğlu'ndaki etkinlikler yasaklandı

İstanbul Valiliği, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da açık alanlarda yapılması planlanan etkinliklerle ilgili, 24 Ocak 2024 tarihli "2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları" başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği vurgulandı. Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerinin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"25 KASIM'DAN 26 KASIM'A KADAR YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamada, konuyla ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslarla, diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Beyoğlu İstanbul Valiliği ilçe
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