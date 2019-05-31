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İstanbul Valiliğinden bayram tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın bütün ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacak" - "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak. Polis ve Jandarma personelleri nöbet hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerdir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul'da bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının bütün ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmeleri için valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl
Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer kurumlarca gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre bayram süresince bütün vatandaşların İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Finiküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz yararlanacağı ifade edilen açıklamada, İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparkların da ücretsiz olarak hizmet vereceği kaydedildi.

Açıklamada, bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının bütün ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak. Polis ve Jandarma personelleri nöbet hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İSKİ, İGDAŞ, İtfaiye, Zabıta, AKOM, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü birimlerinin kesintisiz olarak hizmetlerine devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız bayram boyunca ihbar ve şikayetlerini Valiliğimize, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Emniyet Teşkilatlarımıza, Büyükşehir ve İlçe

Belediye Başkanlıklarımızın Beyaz Masa Birimleriyle İBB Veteriner Hizmetleri
Müdürlüklerine bildirebileceklerdir."

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