İstanbul Valiliğinden bayram tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul'da bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının bütün ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmeleri için valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl

Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer kurumlarca gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre bayram süresince bütün vatandaşların İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Finiküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz yararlanacağı ifade edilen açıklamada, İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparkların da ücretsiz olarak hizmet vereceği kaydedildi.