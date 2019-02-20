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İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 22:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;
Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

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