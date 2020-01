İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir çağrının gelmediği ve herhangi can, yaralama ve mal kaybı ihbarının olmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından alınan bilgileri paylaşarak, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Polis, jandarma, Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerine depremle ilgili herhangi bir çağrının gelmediğinin belirtildiği açıklamada, herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarının da olmadığı vurgulandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığımızdan alınan bilgilere göre bugün saat 16.37’de Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD’a bağlı 26 çalışma grubumuzun bütün yetkilileri AFAD Hasdal Merkezimizde acil bir şekilde toplanmış ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrası şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. İstanbul’umuza geçmiş olsun.”