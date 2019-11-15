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İstanbul Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

"Düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan çalışmalarda, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişinin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere gönderildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, iş yeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, valiliğin koordinasyonunda 12 Temmuz ile 15 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul'da ayrıca 1 Ocak ile 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır. Böylece 1 Ocak-15 Kasım'da toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır."

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için 60 bine yakın iş yerini ziyaret ederek rehberlik hizmeti verdiği aktarılan açıklamada, 1-15 Kasım'da 3 bin 419 iş yerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, iş yerlerine yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu iş yerlerine 6 milyon 158 bin 495 TL para cezası uygulanmıştır. 12 Temmuz- 15 Kasım 2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4 bin 378 iş yeri tabelasının tamamına yakını uygun hale getirilmiştir. Süreç düzenli olarak takip edilmektedir."

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