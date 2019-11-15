İstanbul Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan çalışmalarda, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişinin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere gönderildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, iş yeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, valiliğin koordinasyonunda 12 Temmuz ile 15 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul'da ayrıca 1 Ocak ile 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır. Böylece 1 Ocak-15 Kasım'da toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır."