İstanbul Valiliği’nden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, kentte sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerine, 2 bin 630 Suriyelinin Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, kentte sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamayla 12-31 Temmuz arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, “Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.