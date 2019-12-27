HABER
  4. İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması 

İstanbul Valiliği'nden gemi kazası açıklaması 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:20 | Son Güncelleme

Oğuzcan YAZAR - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nden İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla ilgili açıklama yapıldı Açıklama şu şekilde: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, saat 12:00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır.

Oğuzcan YAZAR - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nden İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla ilgili açıklama yapıldı
Açıklama şu şekilde:
"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, saat 12:00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur.
Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.
Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır"

(FOTOĞRAF)

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Görme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacakGörme engelli komşusunu kafasından bıçaklayan sanığın akıl sağlığı araştırılacak
Yaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepkiYaya geçidinde çocuğa çarpan sürücüden gazetecilere tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB ihraç edilen personel sayısını açıkladı

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

Elazığ'daki depremler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti

Bakan Soylu, depremin yaşandığı Elazığ’a geldi

Diyarbakır’da feci kaza: 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Karaman'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

Bakanlıktan 'bedelli askerlik' uyarısı ve celp dönemi açıklaması

Askeri kaynaklarından Libya mesajı

Askeri kaynaklarından Libya mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.