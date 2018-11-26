HABER

İstanbul Valiliği'nden helikopter kazası ile ilgili açıklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği tarafından helikopter kazası ile ilgili açıklama yapıldı.

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Valiliği tarafından helikopter kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şöyle; "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz.
Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"

PARTNERHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdıHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdı
İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazasıİstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası
Fetih Camii’nin temeli dualarla atıldıFetih Camii’nin temeli dualarla atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Dünyayı şoke eden cinayette flaş gelişme! Lüks villada arama

Dünyayı şoke eden cinayette flaş gelişme! Lüks villada arama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.