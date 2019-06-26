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İstanbul Valiliği’nden ’İBB Başkanlığı Görevi Devir Teslim Töreni’ duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği ’İBB Başkanlığı Görevi Devir Teslim Töreni’ne ilişkin duyuru yaptı.

İstanbul Valiliği ’İBB Başkanlığı Görevi Devir Teslim Töreni’ne ilişkin duyuru yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, "Tören İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleştirilecektir" denildi.
İstanbul Valiliği, ’İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Görevi Devir Teslim Töreni’ne ilişkin duyuru yaptı. Yapılan duyuruda törenin Saraçhane binasında yarın saat 18.30’da gerçekleşeceği belirtildi.
Açıklamanın tamamı ise şöyle:
"İBB Başkanlığı Görevi Devir Teslim Töreni Duyurusu:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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