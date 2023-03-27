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İstanbul Valiliğinden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama: Gözaltına alındılar

27.03.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliğinden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "R.B. isimli şahıs 26 Mart 2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yaralanmasına ilişkin açıklama: Gözaltına alındılar

İstanbul Valiliği, ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç'ın, Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda kasten yaralanmasına ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde, 25 Mart Cumartesi saat 15.15 sıralarında, Kılıç'ın kasten yaralanmasına ilişkin olayın aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

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Bu kapsamda, olayla ilgili E.D, Y.G. ve R.B. isimli zanlıların tespit edildiği aktarılan açıklamada, "R.B. isimli şahıs 26 Mart 2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı. (AA)

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