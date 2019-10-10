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İstanbul Valiliği’nden Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:45 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Kartal Dr.

İstanbul Valiliği, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Mart ayında açılışı yapılan binasına tüm birimlerin Cumartesi günü taşınmaya başlayacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Valiliği, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Mart ayında açılışı gerçekleştirilen yeni binasına Cumartesi günü tam kapasite ile taşınmaya başlayacağını açıkladı. Valilik açıklamada, taşınma nedeniyle Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinin Cumartesi günü 08.00’den 20.00’ye kadar 12 saat süreyle, Erişkin Acil Servisinin de Pazartesi günü 08.00’den Salı günü 08.00’e kadar 24 saat süreyle hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında; İstanbul Valiliği Proje Koordinasyonu Birimi tarafından inşa edilen ve Mart ayında açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmet verilmeye başlanmıştır. Tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan planlama doğrultusunda; acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma süreci 12.10.2019 Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacaktır. Acil birimler dışındaki bölümlerde sağlık hizmeti taşınma sürecinde aksamadan devam edecektir. Acil birimlerde ise, Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde 12 Ekim 2019 Cumartesi günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında (12 saat süreyle) hizmet verilemeyecektir. Erişkin Acil Servisi, 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 08.00’den 15 Ekim 2019 Salı günü saat 08.00’e kadar (24 saat süreyle) hizmet verilemeyecektir. Tüm personel ve ekipman planlamaları yapılmış olup, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve 112 ambulans servisleri ile sürekli koordinasyon sağlanacaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüzce herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasında 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve bin 105 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunulacaktır” denildi.

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