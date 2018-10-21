İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliği, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e, koruma polisi verecek. Karar, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in başvurusu üzerine alındı.
Fatih'te ikamet eden Hatice Cengiz, can güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Başvuru sonucunda Valilik koruma kararı verdi.
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için Başkonsolosluğa gitmiş, bu tarihten 18 gün sonra Suudi Arabistan yetkili makamlarınca Konsolosluk'ta çıkan arbede sonucu Kaşıkçı'nın öldüğü açıklanmıştı.
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