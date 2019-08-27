İstanbul Valiliğinden 'kayıp Suudi kadın' açıklaması

Bazı yabancı basın yayın kuruluşları tarafından yapılan "Türkiye'de Suudi bir kadın turist kayboldu" haberleriyle ilgili İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı:

"Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15 Ağustos'ta müracaat eden Suudi Arabistan uyruklu A.M.A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul'da, eşinin 14 Ağustos'ta kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde;

1- Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı,

2- 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği,

3- Ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde “Bilgi Sahibi" sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır."

Kaynak: DHA





