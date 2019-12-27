İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, "Songa Irıdıum" adlı geminin İstanbul Boğazı'nda kıyıya çarpması sonucunda, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını, deniz ve çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 kişilik mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisinin, saat 12.00'de makine arızası sinyali vererek, 12.13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptığı belirtildi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle

boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi

askıya alınmıştır.

Kıyıya çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı demir mevkisine alınacak."

