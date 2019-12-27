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  4. İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama:

İstanbul Valiliğinden kıyıya çarpan gemiye ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

"Boğaz'ın saat 16.00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı kuru yük gemisinin kıyıya çarpması nedeniyle gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 16.00'da deniz trafiğine açılmasının planlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasındaki 191 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı kuru yük gemisinin Boğaz'ı geçerken saat 12.13'te Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptığı belirtildi.

Kurtarma römorkörlerinin yardımıyla 13.30'da demirini alan geminin, emniyetle İstanbul Limanı demir mevkisine hareket ettiği anlatılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın saat 16.00'da deniz trafiğine açılmasının planlandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği kuru yük gemisi

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