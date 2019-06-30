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İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece’deki taciz iddiasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:54 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’deki taciz iddiasıyla ilgili çocuk ve ailesinin ifadelerinde ‘konunun yanlış anlamadan kaynaklandığını’ beyan ettiklerini, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirdi.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’deki taciz iddiasıyla ilgili çocuk ve ailesinin ifadelerinde ‘konunun yanlış anlamadan kaynaklandığını’ beyan ettiklerini, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirdi. Açıklamada, durumu olduğundan çok farklı gösterip kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.
Küçükçekmece’de dün akşam saatlerinde bir çocuğa yönelik yaşanan sözlü taciz iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Küçükçekmece ilçemizin Mehmet Akif Mahallesi’nde dün akşam saat 20.36’da ALO 155 hattına A.D. adlı bir çocuğa yönelik sözlü cinsel taciz iddiasıyla ilgili ihbarda bulunulmuştur. Hemen olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu E.A. adlı (suça sürüklenen çocuk)şüpheli ile mağdur olduğu iddia edilen çocuk, saat 21.15’te Çocuk Polisi Şubesine teslim edilmiştir. Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde ‘konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını’ beyan ettikleri anlaşılmış olup adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir. Şüphelinin alınması ve sonrasında, çevrede toplanan vatandaşlarımızca yapılan gösterilerde bazı işyeri ve araçlar zarar görmüş, kalabalığın dağılması ve taşkınlıkların önlenebilmesi için zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Bu ve benzeri olaylarda saygıdeğer vatandaşlarımızdan toplumsal huzur ve barışımızı hedef alan provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını ve güvenlik güçlerimize destek vermelerini bekliyoruz. Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır” denildi.

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